Торосян считает вероятным до конца мая иметь в Армении 10 000 случаев заражения

Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян считает вероятным, что до конца мая число заразившихся коронавирусом в Армении достигнет 10 000.

Как передает «Арменпресс», об этом министр сказал в беседе с журналистами после завершения заседания постоянной комиссии НС Армении по здравоохранению и социальным вопросам.

На вопрос о том, сколько людей будет заражено до конца мая, он ответил: “Число 10 000 - вполне вероятный сценарий. Это много в том смысле, что больше того количества больных, которых мы сможем держать под контролем, и, возможно, кого-то отправим домой. Однако не много в том смысле, что мы сможем обслуживать тяжелые и крайне тяжелые случаи”, - сказал министр и отметил, что все зависит от шагов, последующих после 10 000.

Касаясь озвученной им на заседании комиссии мысли о том, что если мы не будем соблюдать правила, у нас будут взрывоопасные вспышки, например в Армении может оказаться, что заражены 500 000 граждан с десятками тысяч госпитализаций и тысячами смертей, Торосян сказал, что это не случайная цифра. К счастью, это пока не произошло, мы смогли в любом случае сдержать распространение вспышки, уравнять кривую. Это не пик, это становится плато. Мы должны суметь сделать так, чтобы кривая постепенно спускалась вниз”, - сказал министр и отметил, однако, когда это удастся, трудно сказать.

Говоря о снятии ограничений, он отметил, что это, возможно, приведет к росту, однако нужно признать, что это неизбежно, поскольку невозможно жить в стране, где все закрыто. Министр отметил, что это когда-то должно было произойти, и это время они использовали, чтобы каким-то образом привести систему здравоохранения в порядок и научить людей определенным правилам поведения.

В Армении с 4 мая сняты ограничения на свободное передвижение, разрешена работа почти всех хозяйственных мероприятий. Однако разработаны рекомендации, как организовать работу, соблюдая правила безопасности.

Общее число подтвержденных случаев коронавируса в Армении по состоянию на 11:00 4 мая составило 2 507, из них 1 071 - выздоровевшие. На данный момент фактическое лечение получают 1 393 пациента. Всего было проведено 24 942 теста. В общей сложности из-за коронавируса было зафиксировано 39 случаев смерти.

Анна Григорян