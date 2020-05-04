В небе над Ереваном 30 истребителей Су-30 совершают подготовительные полеты для воздушного парада

В небе над Ереваном многоцелевые сверхсовременные истребители Су-30 осуществляют подготовительные полеты для воздушного парада. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказала пресс-секретарь МО Армении Шушан Степанян.

По ее словам, 9 мая в рамках мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, над всей территории Республики Армения состоится воздушный парад.

“Поскольку из-за эпидемиологической ситуации других мероприятий не предусмотрено, будет воздушный парад, и сегодня осуществляются подготовительные полеты. Воздушных парад организуется с участием армянских и российских пилотов”, - сказала Степанян.

Пресс-секретарь МО добавила, что пока не может сказать, сколько самолетов с армянской стороны будут задействованы, это зависит от ряда обстоятельств.

Ранее пресс-служба Южного военного округа сообщила, что 210 самолетов и вертолетов российской военной базы будут задействованы для участия в воздушном параде 9 мая.

Карен Хачатрян