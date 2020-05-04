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Пенсии начнут выплачиваться с 5 мая по адресам проживания пенсионеров

Пенсии начнут выплачиваться с 5 мая по адресам проживания пенсионеров

Процесс выплаты пенсий за май 2020 года начнется с 5 мая. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства труда и социальных вопросов Армении.

В республике выплата пенсий (пособий) за май с 5 мая вновь будет осуществляться по адресам учета бенефициаров. Нет необходимости ехать в почтовое отделение.

Для тех получателей, которым не удастся осуществить выплату пенсии (пособия) в связи с не проживанием по адресу учета, выплата их пенсии (пособия) будет организована в почтовых отделениях с 11 мая с соблюдением правил социальной безопасности.


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БелТА


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