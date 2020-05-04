Чемпионат мира по водным видам спорта состоится в 2022 году

Чемпионат мира по водным видам спорта отложен на год.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба федерации. Чемпионат мира по водным видам спорта должен был пройти в Японии в 2021 году, с 16 июля по 1 августа, но поскольку МОК на год отложил Олимпийские игры, то чемпионат по водным видам спорта сможет состояться в 2022 году.

24 марта стало известно, что XXXII летние Олимпийские игры в Токио отложены. Президент МОК Томас Бах и премьер-министр Японии Синдзо Абэ провели телефонный разговор. Бах дал свое согласие на предложение премьер-министра Японии на перенос игр на год. Олимпийские игры сохранят свое название - “Токио-2020”. Они начнутся 23 июля 2021 года и завершатся 8 августа.

Подготовила Варвара Айрапетян