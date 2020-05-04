Рок-группа “Немра” украсит вечер меломанов “неофициальным” концертом

Рок-группа “Немра” представит свои лучшие произведения в рамках “неофициального” концерта, который будет транслироваться в режиме онлайн 4 мая в 20:00 на официальной странице правительства Армении.

Как передает «Арменпресс», правительство Армении проводит серию “неофициальных” концертов, пытаясь сделать интересными будни граждан, изолированных вследствие эпидемии коронавируса.

В рамках инициативы уже выступили пианист Тигран Амасян, композитор Роберт Амирханян, Арто Тунчбояджян и Armenian Navy Band, виолончелист Нарек Ахназарян, группы “Бамбир” и “Лав эли”, бенд “Гата” и Левон Малхасян.

“Немра” была сформирована в Ереване в 2012 году. Группа выступает с авторскими песнями на английским языке в жанре альтернативного рок-жанра и собственными комментариями армянских народных песен.

В составе группы: вокалист, гитарист Ван Егиазарян, басист Васпур Егиазарян, пианистка Марианна Каракеян, на ударных инструментах играет Марек Заборский.

Группа выпустила два альбома - “Mubla” и “Hmm”с более 40 авторскими песнями. Имя “Немра” было выбрано, чтобы подчеркнуть армянское происхождение группы (Армения, Армен наоборот).

Группа приняла участие в ряде рок-фестивалей, благотворительных концертов и выступала с сольными концертами.

Анжела Амбарцумян