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Араик Арутюнян встретился с мэром Степанакерта

Араик Арутюнян встретился с мэром Степанакерта

Новоизбранный президент Республики Арцах Араик Арутюнян встретился с мэром Степанакерта Давидом Саркисяном. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал Араик Арутюнян.

“Придавая важность тесной и взаимосвязанной работе с городскими властями, в ходе состоявшейся личной беседы мы обсудили программы развития столицы, наметили сроки их выполнения.

Во время встреч, запланированных в предвыборной программе, а также встреч со степанакертцами, мы почти полностью обозначили вопросы и проблемы городского значения, требующие решения, и, согласно предвыборным обещаниям, они всегда будут находиться в центре внимания правительства и властей страны”, - написал он.


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БелТА


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