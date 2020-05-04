Новоизбранный президент Республики Арцах Араик Арутюнян встретился с мэром Степанакерта Давидом Саркисяном. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал Араик Арутюнян.

“Придавая важность тесной и взаимосвязанной работе с городскими властями, в ходе состоявшейся личной беседы мы обсудили программы развития столицы, наметили сроки их выполнения.

Во время встреч, запланированных в предвыборной программе, а также встреч со степанакертцами, мы почти полностью обозначили вопросы и проблемы городского значения, требующие решения, и, согласно предвыборным обещаниям, они всегда будут находиться в центре внимания правительства и властей страны”, - написал он.