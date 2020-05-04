Стратегия ОАЭ в борьбе с коронавирусом нового типа

Первый секретарь посольства Объединенных Арабских Эмиратов в Армении Ахлам Аль-Салами представила стратегию ОАЭ в борьбе с коронавирусом. «Арменпресс» представляет интервью с первым секретарем посольства ОАЭ в Армении Ахлам Аль-Салами.

- Известно, что ОАЭ являются одним из самых важных туристических направлений в мире, а также и глобальным логистическим центром воздушных и морских сообщений. Как такая страна борется с коронавирусом нового типа?

- С начала пандемии коронавируса нового типа ОАЭ борются с распространением вируса на национальном и международном уровнях, создавая собственный путь управления кризисом, созвучный особенностям политической, экономической, социальной и культурной системы страны.

Стратегия ОАЭ по предотвращению распространения коронавирусной инфекции основывается на следующих принципах:

Следовать призывам Всемирной организации здравоохранения и обеспечивать их немедленное и полное применение.

Сохранять прозрачность информации о преодолении кризиса и эпидемиологической ситуации.

Обеспечивать вовлеченность общества в борьбу с распространением болезни.

Пользоваться эффективными и образцовыми опытами других стран.

Осуществлять динамичную и последовательную оценку кризисной ситуации и предпринять соответствующие ситуации сбалансированные меры.

Не жалеть усилий для преодоления экономических, общественных и образовательных последствий коронавирусной эпидемии.

- Каких достижений добились ОАЭ в борьбе с коронавирусом нового типа?

- В рамках Национальной стратегии по увеличению количества тестов для диагностики коронавируса ОАЭ провели более 1 млн 22 тыс. тестов, что превышает количество тестов, проведенных западными странами. В ОАЭ за 14 дней была построена самая большая в мире после Китая лаборатория диагностики коронавируса. Эмират Абу-Даби запустил новое телефонное приложение, позволяющее следить за перемещением людей, подвергшихся обязательной изоляции, и выяснять их местонахождение. ОАЭ заняли пятое место в мире по предоставлению услуг по диагностике вируса в машинах. Кроме того, ОАЭ разработали инновационный метод лечения коронавирусного заболевния с помощью стволовых клеток. В результате всего этого наша страна удостоилась высокой оценки международных организаций.

- ОАЭ постоянно подтверждают свою приверженность укреплению роли женщины в обеспечении ее вовлеченности в развитие различных сфер. А какова роль женщины в условиях коронавирусного кризиса?

- Эмиратские женщины всегда пользовались поддержкой и доверием руководства страны во всех вопросах, в том числе и в деле построения будущего страны. В условиях пандемии женщины Эмиратов находятся на передовой также как и учительницы, которые взяли на себя ответственность за систему дистанционного обучения, как и сотрудницы различных сфер, которые от всего сердца, с преданностью выполняют свои обязанности. Женщины Эмиратов даже в самые трудные моменты уверены в своих силах и способностях.

- А что скажете об эмиратском опыте дистанционного обучения?

- Образование в ОАЭ является приоритетом и находится в центре внимания руководства. С целью обеспечения продолжительности образования в кризисных условиях, а также сохранения здоровья и безопасности студентов и школьников было принято решение продолжить дистанционное образование до конца текущего учебного года.

Правительство постоянно ведет работу по улучшению и развитию в стране опыта дистанционного обучения, увеличивая использование смарт решений и различных интерактивных прикладных образовательных систем. Механизмы оценки и проведения экзаменов в настоящее время обновляются и разрабатываются для всех образовательных систем страны. Кроме того, Министерство образования периодически организует для родителей консультационные курсы по применяемым в системе дистанционного образования приложениям, предоставляя им возможность поддерживать и контролировать участие своих детей в дистанционных уроках.

- С момента основания ОАЭ гуманитарные принципы имели свое особое место во внешней политике. Остаются ли ОАЭ приверженными этим принципам в условиях коронавирусного кризиса?

- Коронавирусный кризис усилил культуру волонтерских и гуманитарных действий в ОАЭ, способствовал укреплению устойчивой солидарности общества и закрепил гуманитарные принципы и ценности, которыми отличаются ОАЭ с момента создания.

С первых дней вспышки вируса ОАЭ предоставляли необходимую помощь и медицинские принадлежности многим странам, которые в наибольшей степени пострадали от последствий вируса.

ОАЭ по сегодняшний день направили более 314 тонн помощи более 27 государствам, которыми воспользовались около 314 000 медработников.

С целью объединения национальных усилий в деле преодоления эпидемии 25 марта 2020 года в ОАЭ учрежден Фонд “Эмираты как страна гуманизма”.