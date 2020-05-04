С завтрашнего дня будут сняты все виды ограничений на передвижение в Батуми и Кутаиси. Грузия oнлайн

С завтрашнего дня будут сняты все виды ограничений на передвижение в Батуми и Кутаиси, — об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

«С завтрашнего дня все виды ограничений на передвижение будут сняты в таких городах, как Батуми и Кутаиси. В Тбилиси и Рустави некоторые ограничения останутся в сиое. Это напрямую связано с эпидемиологической ситуацией в соседних районах.

Соответствующие решения будут приняты в Тбилиси и Рустави в эти дни с учетом эпидемиологической ситуации. Думаю, можно надеяться, что вопрос об открытии Тбилиси и Рустави будет решен положительно к концу недели», — заявил Гахария.

С 5 мая мы выдадим разрешения на возобновление работы всем компаниям, работающим в строительном секторе, и всем компаниям, занимающимся производством строительных материалов, — об этом премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил на заседании правительства.

«Проверки, проводимые специальной группой на базе министерств здравоохранения и экономики, будут продолжаться ежедневно. Я хотел бы призвать владельцев и руководство компаний взять на себя ответственность за повседневную деятельность и обязательства, введенные министерством здравоохранения», — заявил Георгий Гахария.