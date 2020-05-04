Премьер-лига в следующем сезоне может состояться без болельщиков

Чемпионат Англии по футболу в следующем сезоне может пройти без болельщиков.

Как передает «Арменпресс», об этом пишет “Sky Sport”. Руководители клубов Премьер-лиги считают, что футбол будет приведен в свое прежнее состояние только тогда, когда будет найдена вакцина от коронавируса.

Ранее стало известно, что клубы английской Премьер-лиги выступают за возобновление сезона. В настоящее время организаторы Премьер-лиги работают над получением разрешения от правительства. Тренировочный процесс в Англии может начаться с 18 мая.

Напомним, что 3-го апреля чемпионат Англии по футболу вновь был отложен на неопределенный срок. Изначально планировалось возобновить чемпионат 30 апреля. Однако организаторы намерены продолжить чемпионат лишь после отступления пандемии коронавируса. Чемпионат Англии по футболу был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса.

Подготовила Варвара Айрапетян