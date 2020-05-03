«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели
Государственное информационное агентство "Арменпресс" представляет самые важные и интересные события прошедшей недели.
В Гаваре убиты два человека, еще четверо доставлены в больницы с огнестрельными ранениями
В больнице Гавара никто не убит: полиция распространила заявление
Не смогли управлять ситуацией: губернатор представил подробности инцидента в Гаваре
По факту происшествия в Гаваре арестованы 13 человек
В Армении число подтвержденных случаев COVID-19 достигло 2273, вылечились еще 33 пациента
Արսեն Թորոսյանը ներկայացրել է կորոնավիրուսով վարակվածների առողջական վիճակի մասին տվյալները
Шестеро из 8 заразившихся коронавирусом в Арцахе излечились
Армения может начать не госпитализировать больных без симптомов
Среди армянского духовенства нет ни одного случая заражения коронавирусом
Ограничения на свободное передвижение будут сняты с 4 мая,запрет на общественный транспорт останется
Утверждена 15-я программа нейтрализации экономических последствий эпидемии коронавируса
Конец коммунального кризиса: правительство расширяет программу помощи
Армянские специалисты создали очищающие воздух от коронавируса генераторы
В соответствии с договоренностью с президентом Армении ОАЭ направили гуманитарную помощь
В ОАЭ разработан метод лечения от COVID-19 с помощью стволовых клеток
Премьер-министр РФ заразился коронавирусом
Трамп: разведданные указывают, что коронавирус появился в китайской лаборатории
ВОЗ ждет от Китая приглашения к расследованию появления коронавируса
Комиссия Центральноамериканского парламента выступила с заявлением по случаю годовщины Геноцида армян
Наше поминание было слышимо, но без лишней скорби: Пашинян о мероприятиях 24 апреля
Книга Чарли Ладермана о Геноциде армян получила премию Института Артура Миллера за дебют
Впервые с июня 2019 года Азербайджан применил минометы: АО Арцаха не понесла потерь
МИД Арцахa выступил с комментарием в связи с 29-й годовщиной операции «Кольцо»
Более 30 сенаторов США поддержали инициативу по увеличению финансирования Арцаха
Армянская команда WCIT 2019 организует в Москве вторую крупную технологическую конференцию
Да здравствует креативный труд! Премьер Никол Пашинян направил послание по случаю Дня труда
Показатель экономической активности Армении за 3 месяца вырос на 4%
Парламент Армении принял законопроект, определяющий роль коменданта и статус принятых актов
Парламент Армении одобрил законопроект об организации удаленной работы
Планируется стимулировать создание традиционных садов։ на заседании правительства
Бако Саакян коснулся ряда показателей развития Арцаха при его правлении
Объявлен тендер на покупку 100 автобусов для Еревана
С 1 по 4 классы оценок не будет: революция в образовании
Рухнула банковская система Азербайджана
Пентагон официально опубликовал видеоролики неопознанных летающих объектов
Сквер рядом с ереванским цирком будет назван именем Леонида Енгибаряна
В Ереване будет установлен памятник Махатме Ганди
В Черном море нашли затопленный немцами в 1941 году теплоход "Армения"
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