Украинские силовики заявили о раненном в Донбассе военном

Украинские силовики заявили, что их военный был ранен с беспилотного летательного аппарата в районе Гнутово на Донбассе.

Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА Новости», Украинские силовики заявили ранее в субботу, что зафиксировали 24 обстрела своих позиций в Донбассе за минувшие сутки, трое военнослужащих пострадали.

Противник с беспилотного летательного аппарата сбросил выстрел ВОГ-17 над позициями объединенных сил. В результате взрыва один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Воин оперативно был доставлен в лечебное учреждение, где ему была оказана надлежащая медицинская помощь.