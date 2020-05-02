Время в Ереване: 11:07:36,   2 Май

Украинские силовики заявили о раненном в Донбассе военном

Украинские силовики заявили о раненном в Донбассе военном

Украинские силовики заявили, что их военный был ранен с беспилотного летательного аппарата в районе Гнутово на Донбассе.

Как  передает Арменпресс   со ссылкой на «РИА Новости», Украинские силовики заявили ранее в субботу, что зафиксировали 24 обстрела своих позиций в Донбассе за минувшие сутки, трое военнослужащих пострадали.

Противник с беспилотного летательного аппарата сбросил выстрел ВОГ-17 над позициями объединенных сил. В результате взрыва один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Воин оперативно был доставлен в лечебное учреждение, где ему была оказана надлежащая медицинская помощь.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1

https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации