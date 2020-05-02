Фракция «Мой шаг» провела заседание, на котором присутствовал и Никол Пашинян
Парламентская фракция «Мой шаг» провела заседание, на котором присутствовал и премьер-министр РА Никол Пашинян.
В беседе с Арменпресс эту информацию подтвердила депутат фракции Татевик Айрапетян.
Фракционное заседание состоялось утром 2 мая.
Норайр Шогикян
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