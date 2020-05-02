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Фракция «Мой шаг» провела заседание, на котором присутствовал и Никол Пашинян

Фракция «Мой шаг» провела заседание, на котором присутствовал и Никол Пашинян

Парламентская фракция «Мой шаг» провела заседание, на котором присутствовал и премьер-министр РА  Никол Пашинян.

В  беседе с Арменпресс  эту  информацию подтвердила депутат фракции Татевик  Айрапетян.

Фракционное  заседание  состоялось утром 2  мая.

 

Норайр  Шогикян


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