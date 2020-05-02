Время в Ереване: 11:07:36,   2 Май

В большинстве  районов  Армении в ближайшие  5  дней ожидаются кратковременные дожди и грозы

В большинстве  районов  Армении в ближайшие  5  дней ожидаются кратковременные дожди и грозы

На территории РА  днем 2 мая после  полудня, 3-7 мая после  полудня,  в большинстве регионов ожидаются oсадки - кратковременные дожди и грозы, в отдельных местах возможен град.  

Ветер северо-западный с порывами до 3-8 м/с, во время грозы возможно усиление ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха днем   2 мая понизится на 2-4 градуса, 3-5 мая на столько же  повысится.     

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям РА, в Ереване  днем 2 мая после  полудня, 3-7 мая после  полудня,  в большинстве регионов ожидаются oсадки - кратковременные дожди и грозы, возможно усиление ветра.


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