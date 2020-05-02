Во Франции собак обучают выявлять зараженных коронавирусом

Французские кинологи тестируют новый способ обнаружения людей, зараженных коронавирусом, обучая собак различать запахи зараженных людей.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Le Parisien.

Авторы инициативы пока не уверены в ее успехе, но, по их словам, первые результаты обнадеживают.

Дрессировки начались 30 апреля. В них принимают участие 7 служебных собак разных пород, преимущественно из бельгийских.

Эксперты утверждают, что обнаружение инфицированных людей не представляет опасности для собак.

Количество людей, инфицированных COVID-19, в мире превысило 3 миллиона 422 тысячи 595 человек. Число погибших превысило 240 000 человек. 1 миллион 093 тысячи 215 человек вылечились.

Подготовил Норайр Шогикян