СНБ проводит обыск в головном офисе Ucom — адвокат

Адвокат Амрам Макинян сообщает, что Служба национальной безопасности проводит обыск в головном офисе Ucom.

В настоящее время сотрудники СНБ проводят обыск в офисе бывшего директора Ucom Айка Есаяна и в квартире нового директора компании Ара Хачатряна», - сказал Макинян в беседе с Арменпресс.

Ранее адвокат записал на своей странице в Facebook, что в квартире Ара Хачатряна, нового директора Ucom, проводится обыск.

Лилит Демурян