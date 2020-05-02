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СНБ проводит обыск в головном офисе Ucom — адвокат

СНБ проводит обыск в головном офисе Ucom — адвокат

Адвокат Амрам Макинян сообщает, что Служба национальной безопасности проводит обыск в головном офисе Ucom.

В настоящее время сотрудники СНБ проводят обыск в офисе бывшего директора Ucom Айка Есаяна и в квартире нового директора компании Ара Хачатряна», - сказал Макинян в беседе с Арменпресс.

Ранее адвокат записал  на своей странице в Facebook,  что в квартире Ара Хачатряна, нового директора Ucom, проводится обыск.

 

Лилит Демурян

 

 

 

 


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