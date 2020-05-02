Barcelona и Manchester Sity могут обменяться футболистами

Каталонский клуб Barcelona и английский Manchester Sity могут обменяться футболистами.

Как передает Арменпресс, об этом пишет Sport.

Команды начали переговоры о переводе Джоанно Канчелло из Manchester Sity и Нельсона Семеду из Barcelona. Если ФК Barcelona не удастся обменять игрока, вполне вероятно, что клуб продаст Семеду, поскольку у него серьезные финансовые проблемы из-за пандемии коронавируса.

Английская Премьер-лига и испанская Ла Лига были приостановлены из-за пандемии COVID-19.

Подготовила Варвара Айрапетян