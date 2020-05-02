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Barcelona и Manchester Sity могут обменяться футболистами

Barcelona и Manchester Sity могут обменяться футболистами

Каталонский клуб Barcelona  и  английский  Manchester Sity могут обменяться футболистами.

Как  передает Арменпресс,    об этом пишет Sport.

Команды начали переговоры о переводе Джоанно Канчелло из Manchester Sity  и Нельсона Семеду из Barcelona. Если  ФК Barcelona  не удастся обменять игрока, вполне вероятно, что клуб продаст Семеду, поскольку у него серьезные финансовые проблемы из-за пандемии коронавируса.

Английская Премьер-лига и испанская Ла Лига были приостановлены из-за пандемии COVID-19.

 

 

Подготовила  Варвара Айрапетян

 


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