Barcelona и Manchester Sity могут обменяться футболистами
15:51, 2 Май, 2020
Каталонский клуб Barcelona и английский Manchester Sity могут обменяться футболистами.
Как передает Арменпресс, об этом пишет Sport.
Команды начали переговоры о переводе Джоанно Канчелло из Manchester Sity и Нельсона Семеду из Barcelona. Если ФК Barcelona не удастся обменять игрока, вполне вероятно, что клуб продаст Семеду, поскольку у него серьезные финансовые проблемы из-за пандемии коронавируса.
Английская Премьер-лига и испанская Ла Лига были приостановлены из-за пандемии COVID-19.
Подготовила Варвара Айрапетян
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