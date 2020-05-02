В Дании и Польше возобновляются первенства по футболу
В некоторых европейских странах возобновляются чемпионаты по футболу, приостановленные из-за пандемии коронавируса.
Как передает Арменпресс, федерации футбола Дании и Польши объявили о возобновлении чемпионатов. Чемпионат в Польше возобновится 27 мая, а в Дании - 29 мая.
В чемпионате Дании выступает полузащитник сборной Армении по футболу Эдгар Бабаян.
Ранее из-за пандемии чемпионат Франции по футболу закончился преждевременно, и ФК PSG был объявлен чемпионом страны.
С 10 марта из-за пандемии коронавируса были отменены чемпионаты ряда европейских стран, за исключением чемпионата Беларуси. Игры Лиги Европы и Лиги чемпионов также не проводятся.
Подготовила Варвара Айрапетян
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