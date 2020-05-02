В Дании и Польше возобновляются первенства по футболу

В некоторых европейских странах возобновляются чемпионаты по футболу, приостановленные из-за пандемии коронавируса.

Как передает Арменпресс, федерации футбола Дании и Польши объявили о возобновлении чемпионатов. Чемпионат в Польше возобновится 27 мая, а в Дании - 29 мая.

В чемпионате Дании выступает полузащитник сборной Армении по футболу Эдгар Бабаян.

Ранее из-за пандемии чемпионат Франции по футболу закончился преждевременно, и ФК PSG был объявлен чемпионом страны.

С 10 марта из-за пандемии коронавируса были отменены чемпионаты ряда европейских стран, за исключением чемпионата Беларуси. Игры Лиги Европы и Лиги чемпионов также не проводятся.

Подготовила Варвара Айрапетян