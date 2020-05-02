Время в Ереване: 11:07:36,   2 Май

В Дании и Польше возобновляются первенства по футболу

В Дании и Польше возобновляются первенства по футболу

В некоторых европейских странах возобновляются  чемпионаты по футболу, приостановленные из-за пандемии коронавируса.

Как  передает Арменпресс, федерации футбола Дании и Польши объявили о возобновлении чемпионатов. Чемпионат в Польше возобновится 27 мая,  а в Дании - 29 мая.

В чемпионате Дании выступает полузащитник сборной Армении по футболу Эдгар Бабаян.

Ранее из-за пандемии чемпионат Франции по футболу закончился преждевременно, и  ФК  PSG  был объявлен чемпионом страны.

С 10 марта из-за пандемии коронавируса были отменены чемпионаты ряда европейских стран, за исключением чемпионата Беларуси. Игры Лиги Европы и Лиги чемпионов также не проводятся.

 

 

Подготовила  Варвара Айрапетян

 

 

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1

https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации