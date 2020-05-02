В Гюмрийской инфекционной клинике увеличилось число пациентов

Число больных, инфицированных коронавирусом, в Гюмрийской инфекционной больнице увеличилось.

Как сообщили Арменпресс в отделе информации и общественных связей Ширакской областной администрации, по состоянию на 2 мая 85 человек проходят лечение от коронавируса в Гюмрийской инфекционной больнице, 79 из них - жители Ширакской области. По состоянию на 1 мая, число пациентов составило 68. Увеличение количества связано с тестированием изолированных пациентов.

«Согласно инструкции, 16 граждан Ширака, которые получили инструкции по изоляции и находились в месте изоляции 14 дней после тестирования, сдали пробы, и отбор образцов показал положительный результат. 16 пациентов в настоящее время находятся в Гюмрийской инфекционной больнице.

Число пациентов, перевезенных в Ереван, составляет 19, в целом они выздоровели, 18 пациентов выписаны из больницы», - отмечают в областной администрации.

На данный момент в Ширакской области 305 граждан имеют инструкции по изоляции и самоизоляции.

На внеочередном заседании правительства 14 апреля объявленное 16 марта 2020г. чрезвычайное положение с 17.00 часов 14 апреля продлено еще на 30 дней – до 17.00 часов 14 мая 2020г. В стране действует режим строгих ограничений.

Арменуи Мхоян