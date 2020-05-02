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Арсен Торосян представил данные о состоянии здоровья больных

Арсен Торосян представил данные о состоянии здоровья больных

Из 454 лиц,   инфицированных коронавирусом в Армении, Covid-19  сопровождается пневмонией.

Как передает Арменпресс,  об этом на своей странице в Facebook написал министр здравоохранения РА Арсен Торосян.

«У нас есть следующая картина относительно состояния здоровья граждан с коронавирусной болезнью: 454 человека с пневмонией, 63 человека в тяжелом состоянии, 28 человек в критическом состоянии, 5 человек подключены к аппарату искусственного дыхания», - написал министр.

В Армении по данным на 11.00 часов  2 мая общее число зарегистрированных     случаев коронавирусной инфекции – 2273, число выздоровевших - 1010.   

На данный  момент лечение  получают 1227  пациента. В  целом проведено 23 142  тестов. Таким образом, новых случаев заболевания – 125, выздоровевших – 33 человек. Общее число летальных исходов – 33.  

 На  внеочередном заседании правительства 14 апреля  объявленное  16 марта 2020г. чрезвычайное  положение с 17.00 часов 14 апреля продлено еще на 30 дней – до 17.00 часов  14 мая 2020г. В стране  действует режим строгих ограничений.

  

 

Норайр  Шогикян


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