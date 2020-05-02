Арсен Торосян представил данные о состоянии здоровья больных

Из 454 лиц, инфицированных коронавирусом в Армении, Covid-19 сопровождается пневмонией.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал министр здравоохранения РА Арсен Торосян.

«У нас есть следующая картина относительно состояния здоровья граждан с коронавирусной болезнью: 454 человека с пневмонией, 63 человека в тяжелом состоянии, 28 человек в критическом состоянии, 5 человек подключены к аппарату искусственного дыхания», - написал министр.

В Армении по данным на 11.00 часов 2 мая общее число зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции – 2273, число выздоровевших - 1010.

На данный момент лечение получают 1227 пациента. В целом проведено 23 142 тестов. Таким образом, новых случаев заболевания – 125, выздоровевших – 33 человек. Общее число летальных исходов – 33.

На внеочередном заседании правительства 14 апреля объявленное 16 марта 2020г. чрезвычайное положение с 17.00 часов 14 апреля продлено еще на 30 дней – до 17.00 часов 14 мая 2020г. В стране действует режим строгих ограничений.

Норайр Шогикян