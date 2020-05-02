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За прошедшую неделю противник нарушил режим прекращения огня более 170 раз

За прошедшую неделю противник нарушил режим прекращения огня более 170 раз

За период   26 апреля – 2 мая   на линии соприкосновения  арцахских и азербайджанских противоборствующих сил противник  нарушил режим прекращения огня более 170 раз. В сторону армянских позиций произведено более 1200 выстрелов из стрелковых орудий  разных калибров.

Об этом  Арменпресс сообщили в пресс-службе  Минобороны  Арцаха.

Помимо указанных нарушений, в районе 15:00 и  17:25 часов  29 апреля противник  обстрелял с применением 60-миллиметровых минометов (8 сн.) арцахские боевые позиции, расположенные на восточном участке АО (Мартуни).

Для  подавления  наступательной  активности противника  передовые  части АО Арцаха прибегли к  ответным действиям. Они  продолжают уверенно выполнять поставленные  перед ними боевые  задачи.

 

 


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