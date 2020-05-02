За прошедшую неделю противник нарушил режим прекращения огня более 170 раз

За период 26 апреля – 2 мая на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских противоборствующих сил противник нарушил режим прекращения огня более 170 раз. В сторону армянских позиций произведено более 1200 выстрелов из стрелковых орудий разных калибров.

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе Минобороны Арцаха.

Помимо указанных нарушений, в районе 15:00 и 17:25 часов 29 апреля противник обстрелял с применением 60-миллиметровых минометов (8 сн.) арцахские боевые позиции, расположенные на восточном участке АО (Мартуни).

Для подавления наступательной активности противника передовые части АО Арцаха прибегли к ответным действиям. Они продолжают уверенно выполнять поставленные перед ними боевые задачи.