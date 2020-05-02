Разрабатываемая в ЕС вакцина против COVID-19 будет доступна всем во всем мире — Меркель

Вакцина против COVID-19, которая разрабатывается в Европейском союзе, будет доступна во всем мире.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление канцлера Германии Ангелы Меркель.

Ранее канцлер ФРГ и другие лидеры ЕС призвали выделить 7,5 млрд евро на разработку вакцин и лекарств против коронавируса.

По приглашению Европейской комиссии, 4 мая состоится конференция стран-доноров по борьбе с коронавирусом.

Число людей, зараженных COVID-19, новым типом коронавирусной инфекции, в мире превысило 3 миллиона 402 тысячи 160 человек. Число погибших превысило 239 000 человек. 1 миллион 083 тысячи 943 человека выздоровели.

Подготовил Норайр Шогикян