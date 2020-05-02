Время в Ереване: 11:07:36,   2 Май

По факту происшествия в Гаваре арестованы 13 человек

По факту происшествия в Гаваре арестованы 13 человек

В Главном управлении по особо важным делам Центрального следственного отдела Следственного комитета РА было арестовано 13 человек в связи с происшествием в Гаваре:  убийством двух человек, огнестрельного ранения  четырех человек,   применением насилия и уничтожением имущества.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщили в отделе информации и общественных связей Следственного комитета РА.

Напомним, что уголовные дела были возбуждены в связи с вышеупомянутыми делами, по признакам ч. 2, п. 6 статьи 104 (убийство),   ст.235 (незаконное приобретение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств,  продажа, владение, перевозка или ношение), ч. 1 ст. 34-104 (покушение на убийство), ч. 2, п. 1 и 7  ст. 185 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), п. 1 ч. 2, ст. 225 (массовые беспорядки)  Уголовного кодекса РА, которые были объединены в одно производство. Предварительное расследование по поручению председателя Комитета   проводится   группой следователей по расследованию особо важных дел Следственного комитета РА  и следователей Гегаркуникского областного следственного управления.

На основании достаточных доказательств, полученных в результате широкомасштабных следственных и судебных действий по уголовному делу, за совершение деяний обвинение  предъявлено 15 лицам, 13 из них по ч. 2 ст. 225,   1-му лицу - по ч. 4 ст. 225,  1-му лицу – по ч. 2 ст. 225  и ч.1 ст. 34-104.  Ходатайства  о применении ареста в качестве  меры  пресечения в отношении них были представлены  в суд, и 13 из них были удовлетворены.

В уголовном деле одному лицу также было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 225 Уголовного кодекса РА, и в суд было направлено ходатайство об избрании в отношении него ареста в качестве меры пресечения. Еще два человека были арестованы, исполнение чего  передано в соответствующее отделение полиции.

Расследование продолжается.

Информация о процессуальных решениях, основанных на полученных доказательствах, будет предоставляться на регулярной основе.

 

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1

https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации