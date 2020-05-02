По факту происшествия в Гаваре арестованы 13 человек

В Главном управлении по особо важным делам Центрального следственного отдела Следственного комитета РА было арестовано 13 человек в связи с происшествием в Гаваре: убийством двух человек, огнестрельного ранения четырех человек, применением насилия и уничтожением имущества.

Как передает Арменпресс, об этом сообщили в отделе информации и общественных связей Следственного комитета РА.

Напомним, что уголовные дела были возбуждены в связи с вышеупомянутыми делами, по признакам ч. 2, п. 6 статьи 104 (убийство), ст.235 (незаконное приобретение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, продажа, владение, перевозка или ношение), ч. 1 ст. 34-104 (покушение на убийство), ч. 2, п. 1 и 7 ст. 185 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), п. 1 ч. 2, ст. 225 (массовые беспорядки) Уголовного кодекса РА, которые были объединены в одно производство. Предварительное расследование по поручению председателя Комитета проводится группой следователей по расследованию особо важных дел Следственного комитета РА и следователей Гегаркуникского областного следственного управления.

На основании достаточных доказательств, полученных в результате широкомасштабных следственных и судебных действий по уголовному делу, за совершение деяний обвинение предъявлено 15 лицам, 13 из них по ч. 2 ст. 225, 1-му лицу - по ч. 4 ст. 225, 1-му лицу – по ч. 2 ст. 225 и ч.1 ст. 34-104. Ходатайства о применении ареста в качестве меры пресечения в отношении них были представлены в суд, и 13 из них были удовлетворены.

В уголовном деле одному лицу также было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 225 Уголовного кодекса РА, и в суд было направлено ходатайство об избрании в отношении него ареста в качестве меры пресечения. Еще два человека были арестованы, исполнение чего передано в соответствующее отделение полиции.

Расследование продолжается.

Информация о процессуальных решениях, основанных на полученных доказательствах, будет предоставляться на регулярной основе.

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.