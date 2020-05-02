Все клубы АПЛ выступают за возобновление первенства

Клубы, представляющие Английскую премьер-лигу, выступают за возобновление сезона.

Как передает Арменпресс, об этом пишут британские СМИ.

Сейчас организаторы премьер-лиги работают над тем, чтобы получить разрешение от правительства.

Ранее сообщалось, что представители команд проведут онлайн-встречу, чтобы уточнить вероятную дату возобновления чемпионата. Учебный процесс может начаться уже 18 мая.

Напомним, что 3 апреля чемпионат Англии по футболу вновь был отложен на неопределенный срок. Первоначально чемпионат должен был возобновиться 30 апреля. Однако организаторы намерены продолжить чемпионат только после снятия пандемии коронавируса.

Чемпионат Англии по футболу был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса.

Подготовила Варвара Айрапетян