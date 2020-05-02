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Хикару Накамура вышел в финал организованного Карлсеном турнира

Хикару Накамура вышел в финал организованного Карлсеном турнира

Состоялась партия  первой  пары   в полуфинале турнира, организованного чемпионом мира по шахматам Магнусом Карлсеном.

Как  передает Арменпресс, в первом полуфинале соревновалась пара Фабиано Каруана—Хикару Накамура. После 6 игр Хикару Накамура выиграл со счетом 2-4 и вышел в финал.

Во втором  полуфинале будет играть пара Магнус Карлсен—Дин Лижэнь.

Победитель получит приз в размере 70 тысяч долларов США. В онлайн-турнире с Карлсеном приняли участие также Алиреза Фируха, Фабиано Каруана, Дин Лижен, Ян Непомнящий, Максим Вашье-Лаграв, Аниш Гири, Хикару Накамура.

 

Подготовила Варвара Айрапетян

 

 


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