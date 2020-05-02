Владимир Якушев госпитализирован с коронавирусом

Глава Минстроя Владимир Якушев и его заместитель Дмитрий Волков заразились коронавирусом, сообщила в пятницу пресс-служба Минстроя.

"Буду проходить лечение под присмотром врачей в одной из городских больниц. Остаюсь на связи", - привела пресс-служба слова Якушева.

И.о. министра строительства и ЖКХ России назначен замглавы министерства Никита Стасишин. В пресс-службе добавили, что диагнозы у Якушева и у Волкова подтверждены результатом компьютерной томографии.

Как сообщили ТАСС в Минстрое, с конца марта более 80% сотрудников министерства перешли на удаленную работу.

Якушев был назначен министром строительства и ЖКХ в мае 2018 года. На этом посту он сменил Михаила Меня, возглавлявшего ведомство с момента его основания в 2013 году.

В четверг глава кабинета министров Михаил Мишустин сообщил о полученном положительном тесте на коронавирус.