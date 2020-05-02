COVID-19: в Китае зарегистрирован 1 новый случай заражения СВЕЖИЕ ДАННЫЕ

Число людей, зараженных новым типом коронавирусной инфекции в мире, COVID-19, превысило 3 миллиона 402 тысячи 160 человек.

Как передает Арменпресс, по данным исследовательских центров коронавируса, число погибших превысило 239 тысяч. Вылечились 1 миллион 083 тысячи 943 человек.

В Соединенных Штатах, оказавшихся на первом месте, 1131 492 подтвержденных случая вируса. Число умерших здесь составляет 65,776. С этим показателем Соединенные Штаты являются первыми в мире. Общее количество подтвержденных случаев в Испании, которая занимает второе место, составляет 242 988. Показатель смертности - 24 824 человек.

Италия является третьим наиболее зараженным государством. Общее количество подтвержденных случаев составляет 207.428. От инфекции умерли 28.236 человек. Следующей по статистике коронавирусной инфекции является Великобритания. Количество подтвержденных случаев составляет 177 454. Умерли от вируса 27.510 человек. За Соединенным Королевством следует Франция, где было зарегистрировано 167 346 подтвержденных случаев заболевания, 24 594 человека умерли.

В Германии подтверждено 164 077 случаев заболевания, погибло 6 736 человек. Число зараженных в Турции достигло 122.392, а число умерших достигло 3258 человек. На следующем месте Россия – соответственно 114 431 человек и 1169 человек.

За Россией следует Иран, где общее количество подтвержденных случаев составляет 95 646. С момента вспышки от вируса умерло в общей сложности 6.091 человек.

Китай является страной-источником с самым высоким уровнем заболеваемости: 82 875 случаев. За один день в Китае был зарегистрирован только один случай заражения. 4633 человека погибли. За последние несколько дней здесь не было зарегистрировано ни одного случая смерти. Количество подтвержденных случаев в Канаде составляет 55 061, в Бельгии - 49 032.

Катар обошел ОАЭ по количеству зараженных людей из арабских стран. Количество подтвержденных случаев составляет 14 096, количество смертей - 12. Общее количество зараженных людей в ОАЭ составляет 13 038, а число погибших - 111.

В Египте подтверждено 5895 случаев заболевания, 406 человек умерли. Число погибших в Кувейте возросло до 4377, а число погибших - до 30. В Ираке было 2153 погибших и 94 погибших. В Ливане подтверждено 729 случаев заражения. Смертность составляет 24. Число зараженных людей в Сирии достигло 44. Умерли 3 человека.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число зараженных стран и территорий превысило 210.

В Китае зарегистрирован только один новый случай коронавирусной инфекции за последние 24 часа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Государственного комитета здравоохранения Китая.

Сорок три человека, инфицированных коронавирусом, выздоровели.

Куба предоставила более 1400 врачей в разные страны для борьбы с коронавирусом

Куба направила более 1400 работников здравоохранения в 22 страны для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД страны.

Медики были отправлены в Европу, Латинскую Америку и Карибский бассейн, Африку и на Ближний Восток.

По последним данным, на Кубе подтверждено 1537 случаев коронавирусной инфекции, число погибших - 64. 715 человек излечились от коронавируса.

В Индии зарегистрировано более 2200 новых случаев коронавирусной инфекции

Число людей, инфицированных коронавирусом в Индии, достигло 37.336. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство здравоохранения.

За прошедший день было зарегистрировано более 2200 случаев коронавируса.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди решил приостановить режим изоляции, действующий с 25 марта, до 3 марта.