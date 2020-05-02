Число погибших при попытке побега из тюрьмы в Венесуэле выросло до 46
Число заключенных, погибших при попытке массового побега из тюрьмы в Венесуэле, выросло до 46, передает агентство EFE со ссылкой на одного из сотрудников пенитенциарного учреждения.
Ранее сообщалось, что в штате Португеса на северо-западе Венесуэлы погибли 17 заключенных.
Собеседник агентства заявил, что список жертв будет увеличиваться, поскольку многие из раненых, точное число которых пока не определено, находятся в критическом состоянии.
Он также подтвердил, что директор учреждения Карлос Рохо получил тяжелое ножевое ранение в спину, а лейтенант национальной гвардии, принимавшей участие в подавлении беспорядков, пострадал от осколков взрывного устройства, которое кинул один из заключенных.
Правозащитная организация Observatoriovenezolanodeprisiones подтвердила факт попытки массового бегства, пояснив, что исправительное учреждение было переполненным - при вместимости 750 человек в пенитенциарном центре Лос-Льянос (Сепелья) содержатся около 2,5 тысячи заключенных.
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