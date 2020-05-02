Благотворительный фонд «Город улыбок» организует онлайн благотворительный сбор

Со 2 мая по 2 июня благотворительный фонд «Город улыбок» организует онлайновый благотворительный сбор средств, вся сумма которого будет направлена на лечение детей и молодых людей с раком и заболеваниями крови в возрасте до 25 лет.

Как сообщили Арменпресс в офисе супруги премьер-министра Республики Армения, председателя Совета попечителей благотворительных организаций «Мой Шаг» и City of Smile Анны Акопян, из-за беспрецедентной и неопределенной ситуации в мире, связанной с распространением коронавируса нового типа (Covid-19), фонд отложил ряд благотворительных акций, сбор средств и собраний.

Но тем не менее, даже в это время сотни детей и молодых людей с раком и заболеваниями крови продолжают получать необходимое лечение. Они не могут ждать, пока врачи победят эпидемию. Поэтому фонд обращается ко всем нашим соотечественникам, проживающим в Армении и диаспоре, к жертвователям фонда, к нашим партнерам, чтобы в эти трудные дни каждый мог внести свой вклад в лечение детей и молодых людей, больных раком.

Вы можете отправить свои пожертвования на следующие счета: Bank of America 3251 3512 0666/routing#121000358 и Америабанк 15700 23051810100 или пожертвовать через https://cityofsmile.org/donate/.

В течение двух лет своей работы Фонд City of Smile предоставил бесплатное лечение более 300 детям и молодым людям в возрасте до 25 лет из Армении и Арцаха, обеспечивая их медикаментами, хирургическим вмешательством, 4-х разовым питанием и социальными и психологическими услугами. За этот период фонд оказал поддержку в размере более 465 000 000 драмов. Ежемесячно фонд обеспечивает поддержку в размере 30-40 млн драмов.

Согласно статистике, в Армении и Арцахе от рака лечатся 70% детей с онкологическими заболеваниями и заболеваниями крови.