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Благотворительный фонд «Город улыбок» организует онлайн благотворительный сбор

Благотворительный фонд «Город улыбок» организует онлайн благотворительный сбор

Со 2 мая по 2 июня благотворительный фонд «Город улыбок» организует онлайновый благотворительный сбор средств, вся сумма  которого будет направлена на лечение  детей и молодых людей с раком и заболеваниями крови в возрасте до 25 лет.

Как  сообщили Арменпресс в офисе супруги премьер-министра Республики Армения,   председателя Совета попечителей благотворительных организаций «Мой Шаг» и  City of Smile Анны Акопян, из-за беспрецедентной и неопределенной ситуации в мире, связанной с распространением коронавируса нового типа (Covid-19), фонд отложил ряд благотворительных акций, сбор средств и собраний.

Но тем не  менее, даже в это  время сотни детей и молодых людей с раком и заболеваниями крови продолжают получать необходимое лечение. Они не могут ждать, пока врачи победят эпидемию. Поэтому фонд обращается ко всем нашим соотечественникам, проживающим в Армении и диаспоре, к жертвователям фонда, к нашим партнерам, чтобы в эти трудные дни каждый мог внести свой вклад в лечение детей и молодых людей, больных раком.

Вы можете отправить свои пожертвования на следующие счета:   Bank of America  3251 3512 0666/routing#121000358  и Америабанк  15700 23051810100 или пожертвовать через https://cityofsmile.org/donate/.

В течение двух лет своей работы Фонд City of Smile  предоставил бесплатное лечение более 300 детям и молодым людям в возрасте до 25 лет из Армении  и Арцаха, обеспечивая их  медикаментами, хирургическим вмешательством, 4-х разовым питанием и социальными и психологическими услугами. За этот период фонд оказал поддержку в размере более 465 000 000 драмов. Ежемесячно фонд обеспечивает поддержку в размере 30-40 млн драмов.

Согласно статистике, в Армении и Арцахе от рака лечатся 70% детей с онкологическими заболеваниями и заболеваниями крови.

 

 

 

 

 

 

 

 


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