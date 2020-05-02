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В Армении число подтвержденных случаев COVID-19 достигло 2273, вылечились еще 33 пациента

В Армении число подтвержденных случаев COVID-19 достигло 2273, вылечились еще 33 пациента

В Армении по данным на 11.00 часов  2 мая общее число зарегистрированных     случаев коронавирусной инфекции – 2273, число выздоровевших - 1010.  

Как  передает Арменпресс,  об этом сообщает  сайт  Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА.

На данный  момент лечение  получают 1227  пациента. В  целом проведено 23 142  тестов. Таким образом, новых случаев заболевания – 125, выздоровевших – 33 человек. Общее число летальных исходов – 33. Минздрав сообщает, что скончавшемуся пациенту было 27 лет, у  него были другие  хронические  заболевания.

Минздрав  сообщает, что скончался еще один пациент с коронавирусом, но смерть наступила в результате  другой  болезни. В целом зараженных коронавирусом, но умерших от другой  болезни – 3 человека.

На  внеочередном заседании правительства 14 апреля  объявленное  16 марта 2020г. чрезвычайное  положение с 17.00 часов 14 апреля продлено еще на 30 дней – до 17.00 часов  14 мая 2020г. В стране  действует режим строгих ограничений.

 

Лилит Демурян


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