В Армении число подтвержденных случаев COVID-19 достигло 2273, вылечились еще 33 пациента

В Армении по данным на 11.00 часов 2 мая общее число зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции – 2273, число выздоровевших - 1010.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает сайт Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА.

На данный момент лечение получают 1227 пациента. В целом проведено 23 142 тестов. Таким образом, новых случаев заболевания – 125, выздоровевших – 33 человек. Общее число летальных исходов – 33. Минздрав сообщает, что скончавшемуся пациенту было 27 лет, у него были другие хронические заболевания.

Минздрав сообщает, что скончался еще один пациент с коронавирусом, но смерть наступила в результате другой болезни. В целом зараженных коронавирусом, но умерших от другой болезни – 3 человека.

На внеочередном заседании правительства 14 апреля объявленное 16 марта 2020г. чрезвычайное положение с 17.00 часов 14 апреля продлено еще на 30 дней – до 17.00 часов 14 мая 2020г. В стране действует режим строгих ограничений.

Лилит Демурян