На территории Армении автодороги в основном проходимы

По положению на 08:15 часов 2 мая в Армении автодороги в основном проходимы.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА.

Автодороги, ведущие к крепости Амберд и озеру Кари лич Арагацотнского региона, будут закрыты в течение неопределенного периода времени.

Согласно данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и из департамента Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, после интенсивных снегоочистительных работ автодорога Степанцминда-Ларс открыта только для грузовых автомобилей.

«Одновременно сообщаем, что решение о запрете въезда иностранных граждан в Грузию остается в силе. Запрет не касается грузоперевозок», говорится в сообщении.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.