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На территории Армении автодороги в основном проходимы

На территории Армении автодороги в основном проходимы

По положению на 08:15 часов  2 мая в Армении автодороги в основном проходимы.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА.

Автодороги, ведущие к крепости Амберд и озеру Кари лич  Арагацотнского региона, будут закрыты в течение неопределенного периода времени.

Согласно данным,  полученным из департамента ЧС МВД Грузии и из департамента Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, после  интенсивных снегоочистительных работ  автодорога Степанцминда-Ларс открыта только для грузовых автомобилей.

«Одновременно сообщаем, что решение о запрете въезда иностранных граждан в Грузию остается в силе. Запрет не касается грузоперевозок», говорится в  сообщении.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на  автомобилях с зимними шинами.


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БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1

https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
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