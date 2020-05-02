Армен Саркисян провел онлайн-беседу с представителями стартап-экосистемы

Для развития стартапов и новых технологий существенное значение имеют как система образования, так и создание соответствующей среды и условий. Об этом заявил президент республики Армен Саркисян в ходе далекой беседы с представителями армянской стартап-экосистемы на тему «Стартапы после коронавируса».

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Республики Армения.

«Чрезвычайно важно в деятельности стартапа участие креативных людей. Вы знаете, что одной из самых больших проблем является привлечение талантливых, молодых, хорошо образованных людей. В этом контексте очень важным становится образование. Без образования невозможно думать о творческой, инновационной среде, - сказал президент. - Мы маленькая страна, далекая от крупных рынков, но XXI век открывает новые возможности. Если мы сможем построить правильные отношения, мы сможем использовать международные средства для нашего развития. Важно, чтобы стартапы и частные лица, которые используют такие финансовые ресурсы, в конечном итоге остались в Армении и стали хорошими бизнес-гражданами Армении».

Президент не считает случайным наибольшее число стартапов в Соединенных Штатах, что обусловлено несколькими обстоятельствами. «Во-первых, вокруг очень хорошие университеты, а во-вторых, здесь находятся крупнейшие в мире электронные компании. Это и создает окружающую среду: рынок, спрос, специалисты - все в одном месте. Это американская модель. Сегодня в США больше всего венчурных фондов и больше стартапов.

Есть и другие модели. Если взять Великобританию, то одним из самых известных центров является научный городок Кембриджского университета, который был основан при Кембриджском университете, в котором работает огромное количество высококлассных специалистов. Рядом с университетом расположены центры Microsoft, Apple и других крупных технологических компаний. Создана область, куда стартапы могут пойти и легко использовать университет, иметь связь с крупным бизнесом и расти».

Президент Саргсян считает, что связь образования, промышленности и рынка важна для развития стартапов. В этом контексте он сослался на президентскую инициативу АТОМ (Advanced завтра).

«Идея заключается в следующем. По словам президента, привлечь в Армению крупные компании для совместного создания лабораторий в области программирования и искусственного интеллекта. АТОМ будет состоять из трех частей. Первая часть будет называться Музей будущего, который покажет, какой будет жизнь через 20 лет. Вторая часть будет научным центром. Третья: с крупнейшими технологическими компаниями по всему миру, включая Microsoft, Apple, Siemens, IBM, Dassault, Thales, уже есть предварительные соглашения о создании такой же среды, как в Силиконовой долине, во Франции, Великобритании, Германии. Нам нужна такая среда, равно как и рынок. Мы уже планируем архитектурные решения ATOM, и у нас уже есть много интересных предложений».

Отвечая на вопрос, какие решения могут предложить стартапы в связи с эпидемией коронавируса, президент Саргсян посоветовал молодым людям проанализировать, каким был мир до появления коронавируса и каким он будет после того, как изменится мир, как изменимся мы. Что касается областей, в которых могут работать стартапы, президент сказал, что их множество.

«В сфере здравоохранения целью должна быть защита личности и предотвращение эпидемий, - сказал президент Саргсян. – Чрезвычайно важной будет и сфера безопасности питания. Это очень важная область во всех странах, от США до Армении. У нас есть четыре соседние страны. Мы должны быть самодостаточными. Нам нужны механизмы, чтобы иметь возможность производить, продавать излишки, экспортировать их и получать продукты питания из других стран. И Армения, и Арцах имеют огромный потенциал в этой области - новые виды продуктов питания, которые можно производить с использованием новых технологий и с использованием новых идей.

«Стартап не просто электронный вариант. Стартап - это сельскохозяйственный сектор, сфера услуг, финансовые инструменты», - сказал президент. - Это означает, что банковская система находится на пути к изменениям. Мы переходим к новой системе электронного банкинга и электронного обслуживания. Следовательно, вам понадобится множество инструментов, которые вам нужно создать, чтобы эти системы были эффективными. Работа предстоит в любой области. Мы будем больше ценить наше здоровье и в связи с этим - экологические проблемы и организацию досуга. Во всех областях будут возможности для вас».