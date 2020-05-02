Бако Саакян в Мартунинском районе ознакомился с ходом сельскохозяйственных работ
11:02, 2 Май, 2020
1 мая Президент Республики Арцах Бако Саакян посетил Мартунинский район и ознакомился с ходом проводимых там сельскохозяйственных работ.
Об этом Арменпресс сообщили в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.
Глава государства дал конкретные поручения руководителям соответствующих структур по осуществлению работ на должном уровне.
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