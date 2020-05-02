Бако Саакян в Мартунинском районе ознакомился с ходом сельскохозяйственных работ

1 мая Президент Республики Арцах Бако Саакян посетил Мартунинский район и ознакомился с ходом проводимых там сельскохозяйственных работ.

Об этом Арменпресс сообщили в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.

Глава государства дал конкретные поручения руководителям соответствующих структур по осуществлению работ на должном уровне.