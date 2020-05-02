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Бако Саакян в Мартунинском районе ознакомился с ходом сельскохозяйственных работ

Бако Саакян в Мартунинском районе ознакомился с ходом сельскохозяйственных работ

1 мая Президент Республики Арцах Бако Саакян посетил Мартунинский район и ознакомился с ходом проводимых там сельскохозяйственных работ.

Об этом Арменпресс сообщили в  Главном информационном  управлении  аппарата президента Республики Арцах.
Глава государства дал конкретные поручения руководителям соответствующих структур по осуществлению работ на должном уровне.


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БелТА


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