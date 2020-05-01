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Чтобы удержать Мхитаряна, ФК Roma передаст ФК Arsenal еще одного футболиста

Чтобы удержать Мхитаряна, ФК Roma передаст ФК Arsenal еще одного футболиста

Итальянский ФК Roma предложит ФК  Arsenal   еще одного футболиста, чтобы в его составе  оставался капитан сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян.

Как  передает Арменпресс, об этом пишут итальянские СМИ. 

Roma готова добавить турецкого футболиста Ченгиза Юндера к трансферу Мхитаряна. Столичная команда вместе с футболистом заплатит за Мхитаряна около 10 миллионов евро. 

Ранее сообщалось, что переговоры между спортивным директором ФК Roma  Джанлукой Петраччи и английским клубом дали положительный результат. Арендная  сделка Мхитаряна с Ромой была назначена на 30 июня. Из-за пандемии коронавируса чемпионат был приостановлен, и нет точных сроков его возобновления, но в результате переговоров Петраччи Мхитарян останется в команде до конца сезона, независимо от того, когда он закончится.

Генрих Мхитарян, капитан сборной Армении по футболу, в начале этого сезона перешел в  ФК Roma из  ФК  Arsenal   на  арендной основе. За этот период армянский футболист стал автором 6 голов и 3 голевых передач.

Подготовила  Варвара  Айрапетян


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