Чтобы удержать Мхитаряна, ФК Roma передаст ФК Arsenal еще одного футболиста

Итальянский ФК Roma предложит ФК Arsenal еще одного футболиста, чтобы в его составе оставался капитан сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян.

Как передает Арменпресс, об этом пишут итальянские СМИ.

Roma готова добавить турецкого футболиста Ченгиза Юндера к трансферу Мхитаряна. Столичная команда вместе с футболистом заплатит за Мхитаряна около 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что переговоры между спортивным директором ФК Roma Джанлукой Петраччи и английским клубом дали положительный результат. Арендная сделка Мхитаряна с Ромой была назначена на 30 июня. Из-за пандемии коронавируса чемпионат был приостановлен, и нет точных сроков его возобновления, но в результате переговоров Петраччи Мхитарян останется в команде до конца сезона, независимо от того, когда он закончится.

Генрих Мхитарян, капитан сборной Армении по футболу, в начале этого сезона перешел в ФК Roma из ФК Arsenal на арендной основе. За этот период армянский футболист стал автором 6 голов и 3 голевых передач.

Подготовила Варвара Айрапетян