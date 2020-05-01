Мальта начинает снимать ограничения, введенные из-за коронавируса

Премьер-министр Мальты Роберт Абела заявил, что с понедельника, 4 мая, власти страны начнут постепенно снимать ограничения, введенные в стране из-за распространения коронавируса COVID-19, сообщает газета Times of Malta.

"Мы не можем снять все меры одновременно, только постепенно", - сказал премьер, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

С понедельника, как заявил Абела, в стране откроются некоторые магазины, к концу месяца планируется, что к работе вернутся оставшиеся. Кроме того, с понедельника жители страны смогут собираться в группы из четырех человек. В магазинах и общественном транспорте мальтийцы должны будут носить маски и в очередях по-прежнему сохранять дистанцию в два метра. Парикмахерские, рестораны и кафе не откроются еще как минимум три недели, аэропорт пока также останется закрытым. С 4 мая возобновится паромное сообщение между островами Мальта и Гоцо.

В начале апреля сообщалось, что власти Мальты ввели режим чрезвычайной ситуации в области здравоохранения в связи с пандемией COVID-19. По последним данным, в стране выявлены 467 случаев заболевания коронавирусом, 4 человека скончались, 327 вылечились.