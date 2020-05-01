Шестеро из 8 заразившихся коронавирусом в Арцахе излечились

Согласно информации, предоставленной Министерством здравоохранения Республики Арцах, 1 мая один из граждан, зараженных коронавирусом, дважды проходил тестирование, результат которого был отрицательным, то есть инфекция не была подтверждена.

Об этом Арменпресс сообщили в арцахском информационном штабе.

«Выздоровевший гражданин будет выписан сегодня из медицинского учреждения», - говорится в сообщении.

По состоянию на 1 мая в Арцахе зарегистрировано 8 случаев новой коронавирусной инфекции, 6 пациентов уже вылечились.