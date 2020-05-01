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Роберту Кочаряну будет сделана диагностическая операция

Роберту Кочаряну будет сделана диагностическая операция

  Второму президенту Армении Роберту Кочаряну будет проведена диагностическая операция, в результате которой будет решено, какую операцию выполнить. 

Как  передает Арменпресс, об этом сообщил  директор медицинского центра "Измирлян" Армен Чарчян. 

«Операция состоится через несколько дней, я не могу сказать наверняка, пока не будут завершены обследования, консервативное медикаментозное лечение   и предоперационная подготовка», - сказал Чарчян.

28 апреля Роберт Кочарян был доставлен в   медицинский центр "Измирлян" для обследования.

Кочарян находится под арестом с 25 июня 2019 года. Следующее судебное заседание по делу второго президента Республики Армения и других состоится 8 мая.


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БелТА


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