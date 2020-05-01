Роберту Кочаряну будет сделана диагностическая операция
Второму президенту Армении Роберту Кочаряну будет проведена диагностическая операция, в результате которой будет решено, какую операцию выполнить.
Как передает Арменпресс, об этом сообщил директор медицинского центра "Измирлян" Армен Чарчян.
«Операция состоится через несколько дней, я не могу сказать наверняка, пока не будут завершены обследования, консервативное медикаментозное лечение и предоперационная подготовка», - сказал Чарчян.
28 апреля Роберт Кочарян был доставлен в медицинский центр "Измирлян" для обследования.
Кочарян находится под арестом с 25 июня 2019 года. Следующее судебное заседание по делу второго президента Республики Армения и других состоится 8 мая.
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