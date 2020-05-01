Во Франции могут ввести санитарные паспорта. Regnum

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози предложил премьер-министру Франции Эдуару Филиппу ввести санитарные паспорта для въезжающих и выезжающих из страны в приграничные территории.

«Я обратился (к премьеру) с просьбой ввести санитарные паспорта в целях усиления контроля на приграничных территориях», — сказал он в эфире радиостанции Europe 1.

По его словам, право выезжать или въезжать из страны должно быть обозначено в соответствующем сертификате, в котором прописаны причины передвижения.

Большинство граждан Франции одобрили меры по выходу из режима ограничительных мер. Единственное, что не получило широкой поддержки французов — возобновление работы школ с 11 мая. Против этого высказались 60% опрошенных граждан: