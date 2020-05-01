ВОЗ ждет от Китая приглашения к расследованию появления коронавируса

Всемирная организация здравоохранения ожидает от Китая официального приглашения принять участие в исследовании происхождения COVID-19, заявил РИА Новости официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"ВОЗ будет рада сотрудничать с международными партнерами и по приглашению правительства Китая принять участие в исследованиях, касающихся животного происхождения (вируса – ред.)", - сказал он, комментируя информацию о том, что китайские власти отвечают отказом на просьбы ВОЗ принять участие в расследовании относительно возникновения коронавируса нового типа.

По его словам, в ВОЗ полагают, что в Китае проходит или запланировано несколько расследований причин возникновения нового коронавируса. В частности, исследования случаев заболевания людей с симптомами, которые проявились в Ухане и его окрестностях в конце 2019 года, экологических проб с рынков и ферм в районах, где были выявлены первые случаи заболевания людей, а также изучение подробных записей об источнике и типе видов диких животных, проданных на этих рынках.

"В настоящее время ВОЗ не участвует в исследованиях в Китае", - отметил представитель организации.

Язаревич подчеркнул, что результаты всех исследований, проводимых в Китае, исключительно важны для предотвращения дальнейшего попадания зоонозных вирусов, вызывающих COVID-19, к людям.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано около 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 217 тысяч человек скончались.