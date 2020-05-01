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Святой Эчмиадзин предоставил Минздраву медицинские принадлежности на 26 млн драмов

Святой Эчмиадзин предоставил Минздраву медицинские принадлежности на 26 млн драмов

Первопрестольный Святой Эчмиадзин продолжает получать пожертвования - для поддержки граждан, живущих в трудных условиях из-за эпидемической ситуации. 

Как  передает Арменпресс, пресс-канцелярия Святого  Престола сообщила, что для реализации социальных программ 50 000 долларов были переведены из Западной епархии Армянской Апостольской Церкви в Соединенных Штатах. Армянская епархия Канады перевела еще двадцать пять тысяч долларов США. 

«В рамках программ здравоохранения, осуществляемых Первопрестольным Святым Эчмиадзином с целью преодоления проблем в связи с коронавирусом,   30 апреля совместно с директором  Управления социальных услуг Св.Престола отцом Маркосом Мангасаряном,    главы МЦ «Измирлян»  Армена Чарчяна и заместителя министра здравоохранения РА Шаварша Григоряна, Министерству здравоохранения РА были переданы медикаменты и оборудование на  26 миллионов 500 тысяч драмов. 

В заявлении говорится, что медоборудование, приобретенное за счет средств епархии и пожертвований Святого Престола, включали два устройства для вентиляции легких, анестезиологическую систему, антипролежневые матрасы   и другие необходимые предметы», - говорится  в  сообщении.  

Первопрестольный Святой Эчмиадзин продолжит служить в здравоохранении, образовании и социальной сфере.



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БелТА


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https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
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