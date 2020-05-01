Святой Эчмиадзин предоставил Минздраву медицинские принадлежности на 26 млн драмов

Первопрестольный Святой Эчмиадзин продолжает получать пожертвования - для поддержки граждан, живущих в трудных условиях из-за эпидемической ситуации.

Как передает Арменпресс, пресс-канцелярия Святого Престола сообщила, что для реализации социальных программ 50 000 долларов были переведены из Западной епархии Армянской Апостольской Церкви в Соединенных Штатах. Армянская епархия Канады перевела еще двадцать пять тысяч долларов США.

«В рамках программ здравоохранения, осуществляемых Первопрестольным Святым Эчмиадзином с целью преодоления проблем в связи с коронавирусом, 30 апреля совместно с директором Управления социальных услуг Св.Престола отцом Маркосом Мангасаряном, главы МЦ «Измирлян» Армена Чарчяна и заместителя министра здравоохранения РА Шаварша Григоряна, Министерству здравоохранения РА были переданы медикаменты и оборудование на 26 миллионов 500 тысяч драмов.

В заявлении говорится, что медоборудование, приобретенное за счет средств епархии и пожертвований Святого Престола, включали два устройства для вентиляции легких, анестезиологическую систему, антипролежневые матрасы и другие необходимые предметы», - говорится в сообщении.

Первопрестольный Святой Эчмиадзин продолжит служить в здравоохранении, образовании и социальной сфере.