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В Швейцарии начали тестировать приложение для контроля COVID-19

В Швейцарии начали тестировать приложение для контроля COVID-19

Солдаты армейской базы в муниципалитете Шамблон около Лозанны приступили к тестированию мобильного приложения для отслеживания распространения новой коронавирусной инфекции. Как передает Regnum, об этом сообщает Reuters.

Мобильное приложение разработано специалистами Швейцарского федерального технологического института в Лозанне. Эта технология позволяет отслеживать контакты между людьми, пользующимися смартфонами с установленной программой.

Если они проводят 15 минут в пределах двух метров друг от друга (контроль контактов осуществляется с помощью связи Bluetooth), то в приложении делается специальная отметка о контакте. После выявления у заболевшего человека коронавирусной инфекции он может загрузить свой идентификатор в систему и предупредить всех, с кем контактировал в последние недели.

Проводимое с помощью военных тестирование помогает разработчикам убедиться не только в корректности работы системы, но и в надёжности защиты данных. Разработчики уверяют, что все данные будут храниться в зашифрованном виде на смартфонах пользователей, а не на внешнем центральном сервере. Ожидается, что тестирование будет завершено к 11 мая.


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