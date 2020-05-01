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Главное — добиться гармонии «работа-досуг»: послание Тиграна Авиняна

Главное — добиться гармонии «работа-досуг»: послание Тиграна Авиняна

Вице-премьер  РА Тигран Авинян в условиях чрезвычайного положения   направил поздравительное послание по случаю Дня труда.

Как  передает Арменпресс, в послании Тиграна Авиняна, в частности, говорится: 

«Дорогие соотечественники,

работа является одной из движущих сил цивилизации. Благодаря работе человек самореализуется, создает ценности, одновременно обеспечивая благополучие для себя и своей семьи. Работа является также основой общественного благосостояния.

Я уверен, что благодаря организованной, эффективной и умной работе Армения сможет сделать смелый скачок и войти в  ряд развивающихся стран. Реализация этой амбициозной повестки   является ключом к дальнейшему развитию человеческого капитала, знаний, навыков и способностей женщин и мужчин. Поэтому развитие образования и науки должно быть нашим приоритетом. 

Также важно, чтобы права трудящихся были защищены, а работа и отдых находились в гармонии. Несмотря на значительные достижения в этой области, нам все еще предстоит пройти долгий путь для достижения жедаемого. Мы добьемся успеха в этом направлении только благодаря тесному сотрудничеству и диалогу между работниками, работодателями и государственными органами.

Поздравляю всех нас с Международным днем труда и трудящихся. Я убежден, что совместными усилиями мы построим сильную и успешную Армению».


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