Время в Ереване: 11:07:36,   1 Май

В Армении есть возможность проводить 1000 тестов ежедневно

В Армении есть возможность проводить 1000 тестов ежедневно

В Армении есть возможность проводить 1000 тестов в день для диагностики коронавируса, министерство пытается увеличить количество групп, подлежащих тестированию. 

Как  передает Арменпресс,  об этом на пресс-конференции заявила заместитель министра здравоохранения РА Лена Нанушян. 

 «Мы стараемся использовать все возможные способы увеличения количества тестируемых. Были включены все группы риска, которые могут иметь коронавирусное заболевание, и в том числе  медицинский персонал и пациенты с пневмонией. Благодаря тому, что сеть лабораторий расширилась, у нас есть возможность проводить около 1000 тестов в день», - сказал он.

Замминистра заверила, что работа по выявлению и изоляции лиц с положительным диагнозом продолжается. 

Ранее министр здравоохранения РА Арсен Торосян заявил, что целью является увеличение количества ежедневных анализов до 1000.

По состоянию на 11:00 часов  1 мая в Армении было подтверждено в общей сложности 2148 случаев коронавирусной болезни, 977 из которых излечившиеся пациенты. В настоящее время 1136 пациентов получают лечение от коронавирусной болезни. Всего было выполнено 22 177 испытаний. В целом зарегистрировано 33 случая смерти от коронавируса.


Анна Григорян


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