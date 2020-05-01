Трамп: разведданные указывают, что коронавирус появился в китайской лаборатории

Президент США Дональд Трамп заявляет, что видел отчеты разведки, указывающие на то, что новый коронавирус появился в лаборатории в китайском городе Ухань, передает русская служба «Голоса Америки»

«Существует много теорий, – отметил Трамп, давая понять, что выводы разведки не однозначны. – Посмотрим, откуда он появился».

Когда президента спросили, потребует ли он провести международную инспекцию в Институте вирусологии Уханя, он сказал: «Я думаю, на данный момент Китай старается быть относительно прозрачным с нами».

Трамп добавил, что Китай либо не смог остановить коронавирус, либо позволил ему распространиться.

Ранее в четверг Управление директора Национальной разведки опубликовало заявление, согласно которому «разведсообщество разделяет широко распространенную в научных кругах точку зрения, что вирус COVID-19 не был создан человеком или генетически модифицирован».

В заявлении также говорится, что разведслужбы «продолжат тщательно изучать появляющуюся информацию и разведданные, чтобы определить, началась ли вспышка из-за контакта с зараженными животными или стала результатом инцидента в лаборатории в Ухане».