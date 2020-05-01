Мы, армяне, никогда не избегали работы — послание Акопа Аршакяна по случаю Дня труда

Министр индустрии высоких технологий Акоп Аршакян разместил на своей странице в Facebook поздравительное послание по случаю Дня труда.

Как передает Арменпресс, в послании Акопа Аршакяна, в частности, говорится:

«Дорогие соотечественники,

мы, армяне, никогда не уклонялись от работы, во многом благодаря нашей старательности мы ее преодолели и продолжаем преодолевать препятствия на пути строительства Родины, о которой мы мечтаем.

Я благодарю работников военной промышленности, телекоммуникаций и почтовой службы, а также сферы высоких технологий, каждого работника отрасли, особенно работодателя - за его гибкость и высокую осведомленность, за преданную работу особенно проявленные в период эпидемии коронавируса.

Даже в условиях удаленного режима, благодаря Вашим решениям наша экономика, образование, социальное обеспечение и особенно системы здравоохранения могут выполнять свои функции, поддерживать и спасать жизни.

Поздравляем с праздником 1 Мая, у нас еще много работы - для обеспечения безопасности и благополучия наших граждан, во имя светлого будущего наших детей».