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Мы, армяне, никогда не избегали работы — послание Акопа Аршакяна по случаю Дня труда

Мы, армяне, никогда не избегали работы — послание Акопа Аршакяна по случаю Дня труда

Министр индустрии высоких технологий  Акоп Аршакян разместил на своей странице в Facebook поздравительное послание по случаю Дня труда. 

Как  передает Арменпресс, в послании  Акопа Аршакяна, в частности, говорится: 

«Дорогие соотечественники,

мы, армяне, никогда не уклонялись от работы, во многом благодаря нашей старательности мы ее преодолели и продолжаем преодолевать препятствия на пути строительства Родины, о которой мы мечтаем.

Я благодарю работников военной промышленности, телекоммуникаций и почтовой службы, а также   сферы высоких технологий, каждого работника отрасли, особенно работодателя - за его гибкость и высокую осведомленность, за преданную работу особенно проявленные  в период  эпидемии коронавируса. 

Даже в условиях удаленного режима,  благодаря  Вашим решениям наша экономика, образование, социальное обеспечение и особенно системы здравоохранения могут выполнять свои функции,  поддерживать и спасать жизни.

Поздравляем с праздником  1 Мая, у нас еще много работы - для обеспечения безопасности и благополучия наших граждан,  во имя светлого будущего наших детей».


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БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1

https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
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