Почему оценки обобщаются на основании данных до 13 марта — разъяснение

Заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Жанна Андреасян пояснила, почему ежегодные оценки в общеобразовательных учреждениях будут обобщаться исходя из данных до 13 марта.

Как передает Арменпресс, на пресс-конференции 1 мая Жанна Андреасян отметила, что решение было принято на основе принципа равных условий для всех.

«Мы должны учитывать, что условия для дистанционного обучения в нашей стране, к сожалению, доступны не в одинаковой степени для всех детей. У нас в Ереване и в регионах очень большое количество детей, которые лишены возможности участвовать в дистанционном обучении, и эти дети должны иметь те же условия, что и другие», - сказала Андреасян.

По словам заместителя министра, общее образование - это образование для всех, которое является конституционным правом и закреплено в законе, поэтому при принятии решения оно должно распространяться на всех.

«Нас часто спрашивают, а как же процесс, который начался после 13 марта, был ли он напрасным. Нет, конечно, не зря, с самого первого дня, когда мы призывали к дистанционному обучению, это было сделано для обеспечения непрерывности образования, чтобы дети не пропускали обучение в течение этого времени, и мы в полном объеме учитываем эту работу. Курсы и темы, которые были пройдены в этот период, не будут повторяться в следующем году», - подчеркнула Андреасян, добавив, что таким образом министерство признает этот процесс и оценивает проделанную работу.

Ранее министр образования и науки Араик Арутюнян заявил, что годовые оценки в общеобразовательных учреждениях будут обобщаться на основе оценок до 13 марта. В конце 4-го и 9-го классов не будет экзаменов для перехода в другой класс.

На основании электронных журналов, которые были представлены до 13 марта, будут суммированы годовые оценки, из которых оценки по экзаменационным предметам будут рассматриваться как оценки экзаменов. На основании этих оценок учащиеся будут переведены на следующий уровень. В 10-м и 11-м классах средней школы переводные экзамены не проводятся, подведение итогов производится аналогичным образом.

Выпускные экзамены в 12-м классе не проводятся в школах, подведение итогов производится так же, как в 4-м и 9-м классах. Учитывая, что некоторые студенты сдали экзамены в декабре прошлого года, им предоставляется возможность выбрать - сохраненить результаты экзамена или выбрать ежегодную оценку в качестве оценки экзамена в аттестате. Резюме составляется и аттестаты выдаются до 25 мая.

Карен Хачатрян