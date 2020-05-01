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В рамках 1-13 антикризисных мероприятий распределены 57.3 млрд драмов — премьер-министр РА

В рамках 1-13 антикризисных мероприятий распределены 57.3 млрд драмов — премьер-министр РА

На сегодняшний день в рамках 1-13-го антикризисных мероприятий, принятых правительством, выделено 57,3 млрд драмов.

Как  передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр РА Никол  Пашинян.

«Деньги были распределены среди  23 000 юридических и  825 000 физических лиц», - написал Пашинян. 

Премьер-министр Республики Армения обратил внимание на то, что в эти цифры не включены 14-16-ые антикризисные меры, реализация которых продолжается.

«В результате реализации этих программ число бенефициаров среди физических лиц превысит 1 200 000», - написал Пашинян.


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БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1

https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
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