В рамках 1-13 антикризисных мероприятий распределены 57.3 млрд драмов — премьер-министр РА

На сегодняшний день в рамках 1-13-го антикризисных мероприятий, принятых правительством, выделено 57,3 млрд драмов.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр РА Никол Пашинян.

«Деньги были распределены среди 23 000 юридических и 825 000 физических лиц», - написал Пашинян.

Премьер-министр Республики Армения обратил внимание на то, что в эти цифры не включены 14-16-ые антикризисные меры, реализация которых продолжается.

«В результате реализации этих программ число бенефициаров среди физических лиц превысит 1 200 000», - написал Пашинян.