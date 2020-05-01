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Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 7 933

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 7 933

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 7 933 и в настоящее время составляет 114 тыс. 431 человек во всех регионах страны. Выздоровели на данный момент 13 тыс. 220 человек, 1 169 человек умерли, сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

"В России нарастающим итогом 114 431 случай (+7,4%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 1 601 человек, за весь период - 13 220. За сутки подтверждены 96 летальных случаев. За весь период от коронавируса умерло 1 169 человек", - говорится в сообщении штаба.

Отмечается, что 3 534 (44,5%) новых зафиксированных случаев были бессимптомными.


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БелТА


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https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
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