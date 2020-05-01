ЦОТ распространил информацию о вступительных экзаменах в вузы

Центр оценки и тестирования опубликовал информацию о программе вступительных экзаменов в высшие учебные заведения Республики Армения по непрерывному и интегрированному обучению (очному) к 2020/2021 учебному году и список специальностей.

Как передает Арменпресс, абитуриенты отправляют заявку в ЦОТ в электронном виде (онлайн) с указанием вступительного экзамена и специальностей, с 25 мая по 18:00 часов 15 июня, переводя 1500 драм на счет ЦОТ для единого экзамена.

В анкете абитуриенты по своему выбору и в любой последовательности регистрируют свои специальности - в соответствии с бесплатными и платными системами обучения. Согласно заявлению о приеме, абитуриент может участвовать в экзаменах по двум бесплатным и восьми оплачиваемым специальностям в одном или нескольких университетах, если все выбранные специальности соответствуют одному и тому же предмету.

Абитуриенту не разрешается подавать более одной заявки. Вузы могут принимать лиц со средним, начальным или средним профессиональным образованием без возрастных ограничений.

Единые и внутривузовские экзамены проводятся в один тур в первой декаде июля.

Бесплатные и платные вступительные экзамены проводятся в два этапа: базовый и дополнительный.

Экзамен по специальности проводится по указанной в первой строке специальности - с указанием приоритета на бесплатное и платное образование в заявке.

Для соискателей, не прошедших конкурс на первую зарегистрированную специальность, экзамен проводится в соответствии с порядком профессий, указанных в заявке, если в указанных профессиях есть вакансии.

Абитуриент, поступивший в вуз по выбранной специальности (согласно порядку регистрации), не участвует в конкурсе следующих зарегистрированных профессий.

В случае получения равных баллов на экзамене по указанному предмету, преимущество получают претенденты-медалисты.

победители международных и республиканских художественных конкурсов

абитуриенты, получившие диплом первого класса на республиканских предметных олимпиадах школьников во время обучения в 10-12 классах общеобразовательных учреждений

абитуриенты с наивысшей оценкой в выпускном документе - в случае одного предмета со звездочкой (*) в списке данной специальности, а в случае более одного предмета со звездочкой (*) - абитуриенты с наивысшим средним арифметическим

абитуриенты с самым высоким средним арифметическим по результатам государственных выпускных экзаменов

абитуриенты, получившие среднее профессиональное образование по данной специальности

Итоги основного тура бесплатных и платных тренировочных соревнований будут подведены к 18 июля данного года.

По результатам внутривузовских экзаменов конкурс проводится в соответствующем университете. Результат экзамена утверждается республиканской приемной комиссией, после чего ректор университета публикует приказ.

После утверждения республиканской приемной комиссией результатов конкурса основного этапа вступительных экзаменов, при наличии вакансий в вузах, в конкурсе могут участвовать абитуриенты, получившие положительный балл на вступительных экзаменах, но выпавших из конкурса. Чтобы принять участие в конкурсе вакансий, соискатели отправляют новую заявку в ЦОТ в электронном виде (онлайн) с 20 до 18.00 часов 22 июля.

В анкете абитуриенты по своему выбору и в любой последовательности регистрируют профессии по вакансиям - в соответствии с бесплатными и платными системами обучения.

Согласно заявлению о поступлении, соискатель может участвовать в конкурсе на замещение вакантных профессий в одном или нескольких вузах:

если получил положительный балл на вступительном экзамене, необходимом для выбранной специальности

если экзамен с положительным баллом не является конкурсным вступительным экзаменом по данной специальности, но включен в список экзаменов по данной специальности

Предпочтение отдается вступительным экзаменам, необходимым для данной специальности.

Республиканская приемная комиссия утверждает результаты дополнительного этапа конкурса в вузах 25 июля.