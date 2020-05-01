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ЦОТ распространил информацию о вступительных экзаменах в вузы

ЦОТ распространил информацию о вступительных экзаменах в вузы

Центр оценки и тестирования опубликовал информацию о программе  вступительных экзаменов  в высшие учебные заведения  Республики Армения по непрерывному  и интегрированному обучению (очному) к 2020/2021 учебному году и список специальностей. 

Как  передает Арменпресс, абитуриенты отправляют заявку в ЦОТ в электронном виде (онлайн) с указанием вступительного экзамена и специальностей, с 25 мая по 18:00 часов  15 июня, переводя 1500 драм на счет ЦОТ для единого экзамена. 

В анкете абитуриенты по своему выбору и в любой последовательности регистрируют свои специальности - в соответствии с бесплатными и платными системами обучения. Согласно заявлению о приеме, абитуриент может участвовать в экзаменах по двум бесплатным и   восьми оплачиваемым  специальностям в одном или нескольких университетах,  если все выбранные специальности соответствуют одному и тому же предмету. 

Абитуриенту не разрешается подавать более одной заявки. Вузы могут принимать лиц со средним, начальным или средним профессиональным образованием без возрастных ограничений.

Единые  и внутривузовские экзамены проводятся в один тур в первой декаде июля.

Бесплатные и платные вступительные экзамены проводятся в два этапа: базовый и дополнительный. 

Экзамен по специальности проводится по указанной в первой строке   специальности  - с указанием приоритета  на бесплатное и платное образование в  заявке.

Для соискателей, не прошедших конкурс на первую зарегистрированную специальность, экзамен проводится в соответствии с  порядком  профессий, указанных в заявке, если в указанных профессиях есть вакансии.

Абитуриент, поступивший в вуз по выбранной  специальности (согласно порядку регистрации),   не участвует в конкурсе следующих зарегистрированных профессий.

В случае получения равных баллов на экзамене по  указанному предмету,   преимущество получают претенденты-медалисты.

  •  победители международных и республиканских художественных конкурсов
  •  абитуриенты, получившие диплом первого класса на республиканских предметных олимпиадах школьников во время обучения в 10-12 классах общеобразовательных учреждений
  • абитуриенты с наивысшей оценкой в выпускном документе - в случае одного предмета со звездочкой (*) в списке данной специальности,    а в случае более одного предмета со звездочкой (*) - абитуриенты с наивысшим средним арифметическим
  • абитуриенты с самым высоким средним арифметическим по результатам  государственных выпускных экзаменов
  • абитуриенты, получившие среднее профессиональное образование по данной специальности 

 Итоги основного тура бесплатных и платных тренировочных соревнований  будут подведены к 18 июля данного  года.

По результатам внутривузовских экзаменов конкурс  проводится в соответствующем университете. Результат экзамена  утверждается республиканской приемной комиссией, после чего ректор университета публикует приказ. 

После утверждения республиканской приемной комиссией результатов конкурса   основного этапа вступительных экзаменов, при наличии вакансий в вузах, в конкурсе могут участвовать абитуриенты, получившие положительный балл на вступительных экзаменах, но выпавших из конкурса. Чтобы принять участие в конкурсе вакансий, соискатели отправляют новую заявку в ЦОТ в электронном виде (онлайн) с 20 до 18.00 часов 22 июля. 

В анкете абитуриенты по своему выбору и в любой последовательности регистрируют профессии по  вакансиям  - в соответствии с бесплатными и платными системами обучения.

Согласно заявлению о поступлении, соискатель может участвовать в конкурсе на замещение вакантных профессий в одном или нескольких вузах:

  •   если   получил положительный балл на  вступительном экзамене, необходимом для выбранной специальности
  •   если экзамен с положительным баллом не является конкурсным вступительным экзаменом по данной специальности, но включен в список экзаменов по данной специальности

Предпочтение отдается вступительным экзаменам, необходимым для данной специальности.

Республиканская приемная комиссия утверждает результаты дополнительного этапа конкурса в вузах 25 июля.

 


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