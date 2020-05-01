Сняты ограничения на передвижение в общинах Маралик и Дзоракап

С 1 мая сняты ограничения в общинах Маралик и Дзоракап, введенные с целью предотвращения распространения коронавируса.

Об этом Арменпресс сообщили в Ширакской областной администрации, отметив, что 68 больных лечатся от коронавируса в инфекционной больнице Гюмри, 63 из которых являются жителями Ширакской области. Число пациентов, перевезенных в Ереван, составляет 18, в общей сложности выздоровели и выписаны из больницы 17 пациентов. В результате болезни зарегистрированы 3 случая смерти.

Количество пациентов, которые выздоровели, в регионе увеличилось на 4. Трое из выздоровевших пациентов - сотрудники Центра здоровья Маралика. В настоящее время 339 гражданам Ширакской области даны инструкции по изоляции и самоизоляции.

По решению Коменданта РА, 19 апреля 2020 года в указанных населенных пунктах был установлен специальный режим передвижения, который был продлен до 30 апреля.

Арменуи Мхоян