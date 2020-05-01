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Сняты ограничения на передвижение в общинах Маралик и Дзоракап

Сняты ограничения на передвижение в общинах Маралик и Дзоракап

С 1 мая сняты ограничения в общинах Маралик и Дзоракап, введенные  с целью предотвращения  распространения   коронавируса.

 Об этом Арменпресс сообщили в Ширакской областной администрации, отметив, что 68 больных лечатся от коронавируса в инфекционной больнице Гюмри, 63 из которых являются жителями Ширакской области. Число пациентов, перевезенных в Ереван, составляет 18, в общей сложности выздоровели и выписаны из больницы 17 пациентов.   В результате болезни зарегистрированы 3 случая смерти. 

Количество пациентов, которые выздоровели, в регионе увеличилось на 4.  Трое  из выздоровевших пациентов - сотрудники Центра здоровья Маралика. В настоящее время 339 гражданам Ширакской области даны инструкции по изоляции и самоизоляции.

По решению Коменданта РА,  19 апреля 2020  года в указанных населенных пунктах был установлен специальный режим передвижения, который был продлен до 30 апреля.


Арменуи Мхоян


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