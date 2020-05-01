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Защита прав трудящихся — в центре внимания нашего государства. Послание президента Арцаха

Защита прав трудящихся — в центре внимания нашего государства. Послание президента Арцаха

Президент  Арцаха Бако Саакян  1 мая направил поздравительное  послание  по случаю  Международного дня солидарности трудящихся.

Как сообщили Арменпресс в  Главном информационном  управлении  аппарата президента Республики Арцах, в послании говорится:

 
«Дорогие соотечественники!
От имени властей Республики Арцах и от себя лично сердечно поздравляю вас с 1 Мая - Международным днем солидарности трудящихся!
Защита прав и интересов трудящихся всегда была в центре внимания нашего государства. А в нынешних условиях, когда во всем мире, в том числе и в нашей стране, принимаются строгие меры и ограничения с целью предотвращения распространения нового коронавируса, она приобрела еще большую важность. Все наши действия направлены на то, чтобы в создавшейся ситуации всячески защитить наших граждан, заботясь при этом о здоровье людей, суметь обеспечить для них благоприятные и безопасные рабочие условия.
Одной из главных целей государства было и остается обеспечение возможности для каждого человека работать и созидать на собственной земле, создавать материальные, культурные и духовные ценности, способствуя этим процветанию и благополучию своей семьи, а также развитию и усилению нашей родины.
Дорогие друзья!
Вновь поздравляю всех вас и желаю мирной и созидательной работы!»


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