Защита прав трудящихся — в центре внимания нашего государства. Послание президента Арцаха

Президент Арцаха Бако Саакян 1 мая направил поздравительное послание по случаю Международного дня солидарности трудящихся.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, в послании говорится:



«Дорогие соотечественники!

От имени властей Республики Арцах и от себя лично сердечно поздравляю вас с 1 Мая - Международным днем солидарности трудящихся!

Защита прав и интересов трудящихся всегда была в центре внимания нашего государства. А в нынешних условиях, когда во всем мире, в том числе и в нашей стране, принимаются строгие меры и ограничения с целью предотвращения распространения нового коронавируса, она приобрела еще большую важность. Все наши действия направлены на то, чтобы в создавшейся ситуации всячески защитить наших граждан, заботясь при этом о здоровье людей, суметь обеспечить для них благоприятные и безопасные рабочие условия.

Одной из главных целей государства было и остается обеспечение возможности для каждого человека работать и созидать на собственной земле, создавать материальные, культурные и духовные ценности, способствуя этим процветанию и благополучию своей семьи, а также развитию и усилению нашей родины.

Дорогие друзья!

Вновь поздравляю всех вас и желаю мирной и созидательной работы!»